L'indagine riguardava alcune dichiarazioni quando era Addetto per la Difesa all’Ambasciata d’Italia a Mosca. Il generale: "Tempo è galantuomo"

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, dottor Antonio Clemente, disponendo l’archiviazione del procedimento penale a carico del Generale Roberto Vannacci, difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Massimiliano Manzo.

L’incarico di Vannacci come addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca

L’indagine riguardava l’ipotesi di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, in relazione ad alcune dichiarazioni sottoscritte da Vannacci durante il suo incarico di Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca. In particolare, si ipotizzava la falsa attestazione della presenza della coniuge nella sede diplomatica per l’indebita corresponsione dell’indennità di servizio all’estero, reato, quest’ultimo, per il quale la gip militare Daniela Melchiorre aveva archiviato la relativa indagine su richiesta del pm Antonella Masala già lo scorso 17 ottobre.

Esclusa la rilevanza penale dei fatti

All’esito della fase investigativa, il Pubblico Ministero ordinario ha escluso la rilevanza penale dei fatti. “Accogliamo con soddisfazione il provvedimento di archiviazione, che pone fine a un’indagine dalla quale è emersa con chiarezza l’assenza di dolo e l’irrilevanza penale delle dichiarazioni oggetto di contestazione”, ha commentato l’avvocato Giorgio Carta. “Il Generale Vannacci ha sempre agito in buona fede e senza alcuna volontà di alterare la verità o di ottenere indebiti benefici. Anche nell’ambito del procedimento penale, ha dato tutta la collaborazione necessaria per accertare i fatti, fornendo tutti i documenti utili e sottoponendosi all’interrogatorio richiesto dal Pubblico Ministero cui va il plauso per il rigore giuridico con cui ha evitato l’apertura di un processo inutile perché infondato”.

Vannacci: “Il tempo è galantuomo, chi aveva speculato rosica”

“Sempre avuto fiducia nella magistratura: il tempo è galantuomo! Ringrazio i miei avvocati Giorgio Carta e Massimiliano Manzo e ringrazio il procuratore del tribunale ordinario di Roma, dottor Clemente, e il Gip per avere appurato la verità. Chi aveva speculato e accusato apertamente quando il procedimento era solo allo stadio di indagini oggi, come nelle precedenti occasioni, rosica“, scrive su Facebook l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci.

