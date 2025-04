Ferite al braccio e alla gamba per il 28enne che l'ha investita

È morta la 29enne investita da una moto a Milano. Non ce l’ha fatta la ragazza, che aveva subito l’incidente questa mattina in via Carlo Bazzi, vicino all’Università Bocconi. Troppo gravi le condizioni in cui la donna è arrivata all’ospedale Niguarda, dove è morta nonostante le manovre salvavita dei medici.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.20, all’angolo con viale Toscana. La 29enne è stata rinvenuta dal 118 già in arresto cardiocircolatorio mentre il motociclista che l’ha travolta, un uomo di 28 anni, ha riportato un trauma al braccio e alla gamba ed è stato trasferito in codice giallo al Policlinico.

