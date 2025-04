Santa Sede: "Anche l'umore di Francesco va meglio"

Migliorano la salute e l’umore di Papa Francesco. Il Pontefice prosegue la sua convalescenza a Casa Santa Marta, dove continua a lavorare al servizio della Chiesa. “In questi giorni il Papa ha lavorato anche in parte alla scrivania, ha concelebrato la messa a Casa Santa Marta e non ha ricevuto nessuna visita. Per quanto riguarda l’ossigeno continua a usare i naselli e per breve tempo toglie le cannule”, fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco. L’umore “va meglio” e al Papa continuano ad arrivare manifestazioni di affetto e vicinanza.

Per quanto riguarda la possibile presenza del Papa alla benedizione ‘Urbi et Orbi’ la sala stampa della Santa Sede specifica che “resta prematuro parlarne” mentre per quanto riguarda l’Angelus di domenica prossima si saprà venerdì. Bergoglio, a quanto si apprende, dovrebbe inviare un’omelia per la messa del Giubileo degli Ammalati del prossimo weekend.

Anche a Casa Santa Marta “il Papa è assistito giorno e notte da personale sanitario. Un nuovo aggiornamento su Papa Francesco verrà diffuso dalla sala stampa della Santa Sede nella giornata di venerdì. Sempre dalla sala stampa si specifica che, per quanto l’ossigenazione ad alti flussi, questa viene somministrata principalmente la notte e all’occorrenza.

