È successo nel quartiere Prati. Nell'appartamento, adibito a casa di appuntamenti, la polizia ha trovato una persona sotto effetto di stupefacenti

Una donna di 45 anni di nazionalità brasiliana è in gravi condizioni dopo essere precipitata dalla finestra del primo piano di un appartamento in circonvallazione Clodia 127 nel quartiere Prati a Roma in seguito a un litigio. Secondo quanto apprende LaPresse, la lite è scoppiata all’interno dell’abitazione, che era adibita a casa d’appuntamenti. Quando la polizia è arrivata sul posto, vi ha trovato all’interno un connazionale della vittima, una persona trans, sotto effetto di sostanze stupefacenti. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dei fatti.

