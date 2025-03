Solo due dei bambini presentano sintomi e sono stati portati in ospedale in codice giallo

Intossicati da monossido di carbonio in un appartamento, quattro bimbi e due adulti sono stati portati in ospedale. E’ accaduto a Torre Mondovì, nel Cuneese, in Piemonte. Solo due dei bambini presentano sintomi e sono stati portati in ospedale in codice giallo: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto il 118 di Cuneo. Ancora da chiarire l’accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata