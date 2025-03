Due cittadini pakistani arrestati dalla Polizia

La Polizia di Stato di Asti ha arrestato due cittadini pakistani, accusati di sequestro di persona, rapina, tentata estorsione, tentato omicidio e favoreggiamento all’immigrazione clandestina. I due uomini coinvolti sono accusati di aver sequestrato un concittadino all’interno di un appartamento, richiedendo un’ingente somma di denaro per la sua libertà, di averlo picchiato violentemente per circa un’ora e successivamente di averlo gettato dal terzo piano del balcone dell’abitazione. L’uomo, rende noto la Polizia, è miracolosamente sopravvissuto, ma è tuttora ricoverato per tentare di recuperare la mobilità agli arti inferiori. Uno dei due sequestratori era stato arrestato, nei giorni precedenti, dalla Squadra Mobile perché destinatario di un mandato di cattura europeo dell’Ungheria, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata