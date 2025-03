L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10: grave l'autista di 43 anni

Un bus con all’interno una scolaresca di una elementare di Ivrea con 44 bambini a bordo e alcune insegnanti, diretto nel bergamasco, si è scontrato con un tir nel tratto milanese dell’A4 in direzione Venezia all’uscita di Cormano andando a finire sul guard-rail.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10: grave l’autista di 43 anni che è stato portato in codice rosso in gravissime condizioni al Niguarda. Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al Bassini di Sesto e al San Raffaele, mentre il resto della scolaresca è rimasto illeso. Sul posto la Polstrada e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’A4 è rimasta bloccata per circa un’ora.

