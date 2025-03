foto di archivio

La tragedia nel comune di Guidonia, si tratta di un dipendente di una ditta di trasporti

Un uomo, dipendente di una ditta di trasporti, è morto questa mattina dopo essere stato schiacciato dal cancello dell’azienda dove lavorava. La tragedia, l’ennesima sul lavoro, è avvenuta in provincia di Roma, nel comune di Guidonia, in via Gioacchino Bonnet. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la Asl. La procura della Repubblica di Tivoli coordina le indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata