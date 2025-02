I malviventi in fuga con un bottino da circa 60mila euro

Rapina in banca con ostaggio a Fiumicino in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, verso le ore 08:20 di questa mattina, due dipendenti della filiale del Banco di Anagni, di via Enrico Berlinguer, appena entrati nei locali della banca, si sono ritrovati davanti due rapinatori, che erano entrati dopo aver praticato un buco.

I due avevano l’accento romano ed erano armati di pistola e con il volto coperto da un passamontagna. Dopo aver minacciato i due impiegati, si sono fatti consegnare i telefoni chiudendoli a chiave, contestualmente, all’interno di un locale della filiale. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 60/70.000 euro. Sul posto personale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata