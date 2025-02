Il Boeing 787 stava sorvolando il Mar Caspio quando è tornato in Europa

Il volo diretto AA 292 New York-Delhi dell’American Airlines è stato deviato all’aeroporto di Roma Fiumicino a seguito di un allarme bomba. Il Boeing 787 stava sorvolando il Mar Caspio quando è tornato in Europa.

La compagnia aerea ha affermato che il volo “AA 292, operativo da New York a Delhi, è stato dirottato su Roma a causa di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo”. La Polizia di Stato con personale della Polizia di Frontiera sta operando per la messa in sicurezza dei passeggeri.

