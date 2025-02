L'85enne è stato trovato dalle figlie

Un anziano di 85 anni è stato trovato morto nelle campagne di Bagheria, in provincia di Palermo, con gravissime ferite alle gambe procurate dal morso di cani. Salvatore Maggiore, questo il nome dell’uomo, è stato trovato a mezzogiorno dalle figlie che non lo vedevano tornare a casa dalla piccola campagna di sua proprietà.

Non è chiaro se i cani si siano accaniti contro l’anziano prima o dopo la morte

L’uomo aveva ferite gravissime e molto profonde alle gambe, ma nessuna da difesa alle braccia e alle mani. Non è chiaro al momento se i cani si siano accaniti contro l’85enne prima o dopo la morte che potrebbe essere avvenuta per altre cause. Ora si attende la ricognizione del medico legale per chiarire le modalità del decesso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata