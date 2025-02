Quaranta tir provenienti da Puglia e Campania sono arrivati a Roma paralizzando il traffico del Raccordo anulare. Tra le richieste dei manifestanti, oltre a un incontro al Ministero (concordato per il 26 febbraio), interventi sul settore in crisi sia per l’aumento dei carburanti che dei costi di produzione. A guidare la protesta un tir coperto sui quattro lati da una litografia di Silvio Berlusconi: “Per me è un idolo – ci spiega Francesco il proprietario che viene dalla Puglia – dal punto di vista politico ognuno pensa quello che vuole ma per me come uomo è stato un grande imprenditore che capiva le nostre esigenze”. La carovana di tir, partita da Saxa Rubra si è poi ritrovata a piazzale Nervi all’Eur dopo un tragitto a “lumaca” per tutto il raccordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata