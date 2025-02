foto di archivio

La tragedia nel bresciano, nella ditta Comin Parfum

Un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto stamani poco prima delle 7. L’incidente è avvenuto a Ono San Pietro, in Provincia di Brescia, in via Ronchi 26c, nella ditta Comin Parfum, che produce di cosmetici.

Stando alle prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un macchinario che movimenta bancali. Sul posto i soccorsi di Areu 118, insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Breno.

