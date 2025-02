Gli inquirenti di Milano lavorano su almeno 7 casi. Un imprenditore avrebbe pagato un milione di euro

Ci sarebbero Giorgio Armani e Patrizio Bertelli tra i facoltosi imprenditori contattati da alcuni truffatori che si presentano con il nome o a nome del ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiedendo loro ingenti somme di denaro per liberare soldati e giornalisti detenuti all’estero. Sulla vicenda, la procura di Milano ha aperto un’inchiesta per truffa aggravata ma, a quanto si apprende, né lo stilista fondatore dell’omonimo brand di moda né il presidente di Prada e marito di Miuccia Prada avrebbero versato denaro al ‘falso Crosetto’. Un altro imprenditore, invece, ha pagato un milione di euro su un conto estero in Europa dopo essere stato raggiunto da un soggetto che si presentava come Crosetto e poi da un “credibile” generale delle forze armate.

Truffa del falso Crosetto, 7 i casi su cui lavorano gli inquirenti

Gli investigatori, coordinati dal Procuratore di Milano Marcello Viola e dal sostituto Giovanni Tarzia, stanno per ricevere altre due denunce presentate in Procure diverse da quella di Milano. Sale quindi a tre il numero dei denuncianti ufficiali, ma sarebbero almeno sette i casi su cui sono a lavoro gli inquirenti, tutti personaggi danarosi o appartenenti a dinastie imprenditoriali. Dalle prime analisi i truffatori utilizzerebbero un sistema per mascherare i numeri di telefono da cui partono le chiamate e, in almeno un’occasione, sarebbe stato realmente simulato un numero appartenente alla ‘batteria’ del ministro della Difesa. Per provare a bloccare il denaro e identificare gli utilizzatori dei conti correnti esteri – uno in particolare quello attenzionato – sono stati attivati tutti i canali di cooperazione giudiziaria internazionale, anche attraverso Banca d’Italia, con ordini di investigazione europea e sfruttando gli strumenti del regolamento europeo 1805 del 2018 sul riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca disposti dalle autorità di uno Stato membro Ue in uno diverso.

