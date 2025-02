Foto dall'archivio

Si sarebbe dovuto sposare tra pochi mesi: la tragedia nell'appartamento in ristrutturazione

Tragedia questa mattina a Castel Volturno, Caserta, dove un 23enne del luogo è morto a causa del crollo di un balcone al piano di sopra dell’appartamento nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Il crollo è avvenuto in una palazzina in viale Viverone, non lontano dalla spiaggia.

Il 23enne era impegnato in alcuni lavori di manutenzione dell’abitazione al piano terra nella quale sarebbe andato ad abitare con la sua fidanzata dopo il matrimonio, in programma tra pochi mesi. Per cause ancora in corso di accertamento il balcone al piano di sopra è crollato, travolgendo il giovane che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita del 23enne.

