Paura e apprensione ad Ancona città: una bambina di 5 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione questa mattina poco dopo le 10, e si trova ora in gravi condizioni in ospedale. L’appartamento è situato al terzo piano di una palazzina, sul posto è intervenuta la Squadra mobile della Questura di Ancona che sta ancora svolgendo i rilievi. La bambina è stata immediatamente trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Salesi. Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto.

Nessun organo compromesso per la bambina precipitata dal balcone

Arrivano i primi aggiornamenti sulla bambina di 5 anni precipitata dal balcone della sua abitazione questa mattina, poco dopo le 10, ad Ancona. A quanto si apprende dai primi accertamenti eseguiti non ci sono organi compromessi e non ci sono emorragie. Ora è attesa di essere sottoposta a tac per verificare la presenza di eventuali fratture ossee all’ospedale pediatrico ‘Salesi’ di Ancona dove è stata trasportata in codice rosso.

