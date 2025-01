Poco più di un mese fa, a metà dicembre in via Argenteria un turista americano ha tentato di uccidere con dieci coltellate un 29enne del Bangladesh

Accoltellato fra i vicoli della Vucciria a Palermo nella notte di movida sfrenata. È in condizioni gravi ma stabili un giovane di 23 anni, arrivato in scooter con un amico al pronto soccorso del Policlinico. Ha una profonda ferita al torace e ai medici prima ha detto di essere stato colpito da un proiettile per poi ammettere che si è trattato di una coltellata. L’amico che lo ha accompagnato, è scappato subito. Sull’ennesima aggressione alla Vucciria indaga la squadra mobile che sta cercando di identificare chi ha portato il ragazzo in ospedale. Al momento non è chiaro in che punto della Vucciria sia avvenuto l’accoltellamento e il perché. Poco più di un mese fa, a metà dicembre in via Argenteria un turista americano ha tentato di uccidere con dieci coltellate un 29enne del Bangladesh dopo una notte di alcol e droga.

