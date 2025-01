Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una lite a scuola

Uno studente di 17 anni è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, al centro dell’omonimo quartiere, a Roma. Sul posto sono intervenute la polizia e l’autoambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale. La vittima, di nazionalità filippina, secondo i primi riscontri della polizia della questura di Roma sarebbe stato aggredito dopo una lite avvenuta a scuola con un altro studente di origini egiziane, che lo avrebbe accoltellato con la complicità di un altro connazionale. Il 17enne, trasportato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita.

La vittima è in terapia intensiva

Il 17enne, secondo quanto si apprende, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è giunto in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, dove sarà ricoverato in terapia intensiva.

