È avvenuto all'ospedale Moscati: la denuncia della Cgil

Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un sanitario. È avvenuto all’ospedale Moscati di Taranto ed è stato denunciato dalla Cgil: tre operatrici sarebbero state aggredite da un paziente. “Ennesimo episodio di aggressione fisica ai danni di tre operatrici sanitarie all’interno del presidio ospedaliero Moscati di Taranto. Operatrici che sono state costrette a far ricorso alle cure del punto di primo intervento dello stesso ospedale a causa dell’aggressione subita da un paziente ricoverato in evidente stato di alterazione psico-fisica, peraltro solo al termine del turno perché completamente sole nel reparto. Senza personale medico, socio sanitario né ausiliario”, si legge in una nota congiunta della segretaria provinciale della Cgil di Taranto, Cristina Fama, e del segretario generale Cosimo Sardelli. “Si continua, infatti, a parlare insistentemente del fenomeno delle aggressioni, sempre più dilagante, come un fenomeno inaccettabile ma è del tutto evidente che le attuali misure quali l’inasprimento della pena e le linee guida ministeriali e regionali non sono servite a nulla“, proseguono. “Ci troviamo ancora una volta ad essere inondati da parole di sconforto, di indignazione, di solidarietà, ma ancora poco si fa concretamente per proteggere il personale sanitario“, aggiungono I sindacalisti. “È evidente, inoltre, che la Asl Taranto non abbia ancora proceduto ad una capillare informazione e formazione a tutto il personale sia per la eventuale prevenzione che per la gestione degli episodi di aggressione. Siamo consapevoli della complessità del problema ma non possiamo più stare fermi a guardare! Prendiamoci cura di chi ci cura”, concludono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata