Foto d'archivio

L'omicidio a Leporano, la vittima si chiamava Silvana La Rocca

Il corpo senza vita di una donna di 73 anni, Silvana La Rocca, è stato trovato in un’auto giovedì in tarda serata a Leporano (Taranto). Stando a quanto si apprende, il veicolo con all’interno il cadavere era parcheggiato nel cortile della villetta della donna, lungo la litoranea. La vittima aveva un taglio all’addome. A dare l’allarme è stato uno dei due figli. Quando sono arrivati i carabinieri hanno avvertito un forte odore di gas e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il pubblico ministero Salvatore Colella nelle prossime ore affiderà incarico al medico legale per l’autopsia.

Il figlio confessa il delitto: “Le ho strappato il cuore”

Il figlio della donna, dopo essere stato interrogato nella notte dai carabinieri, ha confessato il delitto. Era stato proprio lui a lanciare l’allarme. La donna, insegnante in pensione, viveva da sola.

L’uomo ha confessato di aver ucciso la madre parlando con il pm e nel successivo interrogatorio reso alla presenza del suo avvocato difensore. Ha riferito di aver prima colpito la madre dietro la nuca e, non essendo riuscito subito a ucciderla, di averle inferto diverse coltellate alla gola, all’addome e allo sterno “per prelevarle il cuore, restando vicino a lei fino al momento del suo ultimo respiro”. L’uomo deve rispondere di omicidio aggravato, commesso con premeditazione e crudeltà nei confronti di una propria discendente.

