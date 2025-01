La Corte di Cassazione aveva disposto un processo d'Appello bis. Salvini: "Condanna ingiusta, la mia solidarietà"

La ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannato alla pena di 1 anno e 5 mesi e 23 giorni di reclusione nell’ambito del processo per la tragedia che avvenne il 3 giugno del 2017 in piazza San Carlo a Torino, durante la finale di Champions League, Juventus-Real Madrid che quel giorno veniva proiettata sui maxi schermi in piazza, dove a causa dell’enorme ressa, morirono schiacciate, due donne Erika Pioletti di 38 anni e Marisa Amato di 65 mentre altre 1.600 persone rimasero ferite.

La Corte di Cassazione aveva disposto un processo d’Appello bis a Torino, confermando già la responsabilità penale di Appendino. I Supremi Giudici, a seguito delle remissioni di alcune querele, presentate dalle parti civili, avevano chiesto di ridurre di un mese la pena già inflitta. Condannato ad analoga pena, anche l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. Assolto Maurizio Montagnese, l’ex presidente dell’agenzia Turismo di Torino.

Salvini: “Condanna ingiusta, solidarietà ad Appendino”

“Condanna ingiusta nei confronti di un sindaco, come troppo spesso accade. La mia solidarietà a Chiara Appendino”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la sentenza per i fatti di piazza San Carlo con la condanna a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni per l’ex sindaca di Torino.

Ambrogio (FdI): “Appendino condannata e dà lezioni di morale”

“Saranno anche Cinque stelle ma quando si tratta di morale ne hanno chiaramente due. Bravi a guardare in casa degli altri, e puntare l’immancabile dito, ma pronti a nascondere i problemi di casa propria. È il caso dell’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, condannata in via definitiva per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 durante la finale di Champion League tra Juventus e Real Madrid, che pontifica, dà lezioni di morale dimenticando che la stessa Cassazione ha dichiarato ‘irrevocabile’ la sua responsabilità penale. E senza contare che all’epoca del giudizio aveva anche sperato in una modifica legislativa per evitare la condanna. Tutto inutile, l’Appendino è stata condannata in via definitiva e al massimo adesso potrà beneficiare di una rimodulazione degli anni di pena. Quello che invece resta tutto uguale è la faccia tosta degli esponenti del M5s e di Giuseppe Conte”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio.

