Notato da alcuni passanti all'altezza di Ponte Marconi. Il corpo non presentava segni di violenza

Ieri sera alcuni passanti hanno chiamato il 112 dopo aver notato un cadavere nel Tevere all’altezza di Ponte Marconi. I carabinieri di Porta Portese sono intervenuti insieme al personale del 118 per riportare a riva la salma che è risultata essere di un 33enne romano. Il corpo, recuperato all’altezza di Lungotevere San Paolo, dai rilievi del medico legale intervenuto sul posto, non presentava segni di violenza. La salma, sulla quale non è stata disposta autopsia, è stata poi affidata ai famigliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata