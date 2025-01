Tensioni al corteo 'Giustizia per Ramy', arrivato in Piazza dei Sanniti a San Lorenzo

Scontri a Roma tra la polizia e i partecipanti al corteo ‘Giustizia per Ramy’, arrivato in Piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Dopo il lancio di bottiglie e petardi contro gli agenti in tenuta antisommossa, che formavano un blocco, le forze dell’ordine hanno reagito caricando i manifestanti. Dopo l’intervento di contenimento, la marcia è ripartita.

Ramy Elgaml è morto all’età di 19 anni la notte dello scorso 24 novembre a Milano, in un incidente stradale con lo scooter, dopo un inseguimento con le auto dei carabinieri.

Milano, vernice rossa contro la Prefettura: Ramy Elgaml ‘ucciso da razzismo di Stato’

Un’altra manifestazione è stata organizzata anche a Milano. In Corso Monforte, dove si trova il palazzo della Prefettura, è stata gettata vernice rossa in terra ed è stato aperto uno striscione “Ramy ucciso dal razzismo di Stato”. “Le zone rosse discriminano e ghettizzano e non vogliamo vivere come imputati in un processo infinito, vogliamo vivere liberi”, hanno detto i partecipanti.

