Erano su un barcone difronte alla Libia

Questa mattina 101 persone sono state soccorse dalla nave Ocean Viking. Erano in pericolo su un’imbarcazione di legno a due livelli, avvistata col binocolo nella zona libica di ricerca e soccorso. Tra loro anche 7 bambini e 29 donne. Sono ora assistiti dai team di International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies e SOS MEdItalia.

