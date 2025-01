La puntata di 'Stories' rilasciata a pochi minuti dall'atterraggio della giornalista a Ciampino

Le prime parole dopo il rientro in Italia di Cecilia Sala, la giornalista italiana liberata dopo essere stata detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, in Iran. A pochi minuti dall’atterraggio all’aeroporto di Ciampino del volo che l’ha riportata in patria Chora Media, la società per cui lavora Sala, ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast ‘Stories’: al suo interno, il primo saluto ai colleghi: “Ciao, sono tornata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata