La vittima di nazionalità marocchina avrebbe tra i 25 e i 30 anni. Sul corpo una lesione all'altezza dell'addome

Un uomo di nazionalità marocchina tra i 25 e i 30 anni è stato trovato morto nella serata di ieri a Cisliano, in provincia di Milano. Un passante ha notato il corpo riverso sul ciglio della strada in via Regina Elena verso le 21 e ha chiamato il 112. Al loro arrivo sul posto i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Milano e un medico legale.

Si indaga per omocidio, dato che dopo una prima ispezione ha trovato una lesione all’altezza dell’addome, dovuta a un corpo contundente compatibile con un’azione violenta. Per determinare la causa del decesso servirà l’esito dell’autopsia. Trattandosi di una zona periferica priva di qualsiasi telecamera e priva di luci, l’ipotesi preliminare delle indagini è di un delitto legato allo spaccio di droga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata