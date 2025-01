Si tratta di una ex campionessa di sci di 84 anni

È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato Vera Schenone, la donna di 84 anni che ha sparato al vicino di casa, un uomo di 53 anni, per problemi di vicinato, a Moncalieri, in provincia di Torino.

Secondo quanto ricostruito, nel primo pomeriggio, alle 14.30, in strada Cantamerla, al civico 7, la donna ha colpito l’uomo all’addome ed al braccio destro con due colpi di pistola esplosi con un revolver calibro 38, regolarmente detenuto dal marito, che è stato sequestrato.

Chi è Vera Schenone

La donna, ex campionessa italiana di sci e sciatrice olimpica, è stata arrestata dai Carabinieri di Moncalieri con il supporto di personale del Nucleo Investigativo – Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Torino. La donna è stata accompagnata presso il reparto di psichiatria delle Molinette, in attesa di accertamenti sanitari e successiva collocazione agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.

