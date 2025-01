L'aggressione sarebbe avvenuta nei bagni del Circolo Magnolia

Una ragazza di 22 anni ha denunciato di essere stata violentata la notte di Capodanno in un locale nel Milanese, nella zona dell’Idroscalo, nel Circolo Magnolia. Secondo quanto riporta Il Giorno, la giovane, residente in provincia e di origini latinoamericane, era nel locale dove avrebbe dovuto trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia di un gruppo di amici.

Nel corso della serata, però, avrebbe conosciuto un ragazzo e avrebbero deciso di appartarsi nel bagno del locale dove sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. Sull’accaduto, secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso le indagini dei carabinieri di Segrate e di San Donato Milanese. La 22enne è stata soccorsa da Areu 118 e portata nella clinica Mangiagalli di Milano per le cure del caso.

