I vigili del fuoco hanno segato in due lo sgabello

Intervento insolito per i vigili del fuoco la notte scorsa per liberare il dito di un ragazzino rimasto incastrato nel foro di uno sgabello di ferro a Montebelluna, in provincia di Treviso. A chiamare la sala operativa del 115 poco dopo le 23 di lunedì 30 dicembre, sono stati i genitori del ragazzino di 10 anni rimasto incastrato con un dito dopo averlo infilato nel buco di una panchetta di ferro.

La squadra dei vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno tagliato con un seghetto lo sgabello di ferro, liberando il dito dalla costrizione del foro. Il ragazzino è stato assistito, durante le operazioni dei vigili del fuoco, dalle attenzioni del personale infermieristico e medico del pronto soccorso.

