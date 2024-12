E' successo oggi a Piovene Rocchette, il mezzo finito nel canale di scolo dopo un tentativo di atterraggio

Un ultraleggero è precipitato questa mattina a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. Il pilota, ferito, è stato stabilizzato dal personale del Suem intervenuto sul posto e trasportato in eliambulanza in codice rosso in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina.

Il velivolo, appena decollato da un vicino campo di volo, a causa di un’anomalia è finito nel canale di scolo dell’autostrada A31 dopo un tentativo di atterraggio di emergenza da parte del pilota. I Vigili del fuoco della squadra accorsa da Schio hanno messo in sicurezza il velivolo ed estratto dalla carlinga il pilota rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12.30.

