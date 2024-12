Immagine d'archivio

Lo scorso 9 dicembre erano stati trovati privi di conoscenza nella loro auto

Non hanno retto al dolore e hanno deciso di morire insieme. È la storia di Alessandro Giacoletto e Cristina Masera due professionisti di Orbassano, Torino, che, lo scorso 9 dicembre erano stati trovati privi di conoscenza nella loro auto. I due sono scomparsi a pochi giorni di distanza. Prima la moglie, poi il marito. Come racconta L’Eco del Chisone, i due non avevano superato il dolore per la morte della figlia Chiara, vittima di abusi sessuali, che si era tolta la vita due anni fa. per la morte della figlia Chiara, vittima di abusi sessuali, che si era tolta la vita due anni fa.

