Come ogni anno le famiglie italiane fanno i conti con il budget da dedicare ai regali di Natale. Quanto spenderanno i romani per i familiari? Faranno regali a tutta la famiglia allargata? E agli amici? Lo abbiamo chiesto tra le vie del centro della Capitale nelle ultime ore di shopping natalizio. C’è chi si dà un budget totale che oscilla tra i 200 e i 400 euro e chi sceglie di non spendere più di 10 euro per ciascun regalo. C’è anche chi ne approfitta per un po’ di polemica: “Quanto spenderò? Poco, siamo in clima di austerity. 100 o 200 euro al massimo”, dice un passante.

