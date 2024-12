“Con il gesto rituale Sua Santità Papa Francesco ha aperto la Porta Santa a San Pietro e ha inizio il Giubileo della speranza 2025. A noi il privilegio e il dovere di mettere in campo tutti gli sforzi per rendere sicuro questo grande evento. Grazie a tutti per quello che avete fatto finora e soprattutto per quello che faremo insieme. Avanti così ragazzi!”. Così il questore di Roma, Roberto Massucci, nel messaggio via radio a tutti gli agenti in servizio per l’apertura della Porta Santa. Il numero uno di via di San Vitale ha coordinato tutte le operazioni dal Centro per la gestione della sicurezza dell’evento giubilare. La risposta del primo dirigente responsabile del servizio di ordine pubblico in piazza stasera è stata: “Grazie a nome di tutti signor questore, sarà un onore proseguire con lei alla guida. Buon Giubileo a tutti”.

