Ancora al lavoro i soccorritori

Una villetta è esplosa ieri sera intorno alla mezzanotte nel Comune di Molazzana, in provincia di Lucca, per una probabile sacca di gas fuoriuscita dalla rete. I soccorsi sono al lavoro ancora in questi minuti per spegnere gli ultimi focloai delle fiamme divampate, conferma la sala operativa dei vigili del fuoco di Lucca, e alla ricerca di una coppia di origine asiatica che abita nella casa e potrebbe essere rimasta sotto le macerie.

Sul posto sono presenti carabinieri, sanitari e squadre specializzate dei vigili del fuoco provenienti da Pistoia, Prato, Grosseto e unità cinofile da Brescia. Sono iniziate le operazioni di liberazione dai detriti.

