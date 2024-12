Proseguono nella grotta “Abisso Bueno Fonteno” in Val Seriana, in provincia di Bergamo, le operazioni di soccorso della speleologa 32enne Ottavia Piana, rimasta bloccata a seguito di una caduta. Domenica pomeriggio l’infortunata è stata trasportata in un punto all’interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Alle 18 sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi poco dopo. Il tratto più stretto, alle 8 di lunedì mattina, non è ancora stato superato dalla barella e dai soccorritori. Dal termine del tratto più stretto all’uscita seguirà un lungo tragitto, sempre impervio ma più lineare.

Speleologa bloccata Ottavia Piana è “vigile e collaborativa”

“L’infortunata è vigile e collaborativa – dicono i soccorritori -. All’interno della grotta sono presenti circa 20 soccorritori per il trasporto della barella e per le attività di disostruzione dei meandri più stretti”. Tra loro anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni sanitarie della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte, ma sicuramente lunghe. I soccorritori fanno sapere che le operazioni proseguiranno senza sosta.

