Una speleologa, Ottavia Piana, 32 anni di Brescia, si trova bloccata per un infortunio a circa quattro ore dall’ingresso della grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte dei tecnici del Soccorso Speleologico del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. “Ci sono i nostri sanitari che la stanno monitorando. E’ cosciente”, ha detto Maurio Guiducci, vice presidente del Soccorso Alpino. L’infortunio è avvenuto nella grotta “Abisso Bueno Fonteno” a una quota di 580 metri.

