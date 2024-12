Con la donna c'erano i figli, due gemellini di un anno, e la loro nonna, tutti fortunatamente illesi. Domani un presidio sul luogo dell'incidente

Rocio Espinoza Romero era uscita da casa insieme con i suoi bambini, due gemellini di poco più di un anno, e la loro nonna, per una passeggiata. Ma la sua vita è stata spezzata, a 34 anni per un incidente stradale. In viale Renato Serra, all’incrocio con via Scarampo, a Milano. Mentre attraversava, è stata presa in pieno da un camion che svoltava a destra. Praticamente illesi i due bambini e la nonna, tutti portati al Niguarda, per un breve periodo di osservazione.

Il conducente rintracciato e arrestato

Il conducente, un italiano di 24 anni, non si è nemmeno fermato: ha proseguito per la sua strada, verso la cava di Arluno, dove lavorava. È qui che, qualche ora più tardi, gli agenti della Polizia Locale di Milano, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, lo hanno rintracciato e arrestato. Il 24enne, negativo all’alcoltest, deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omesso soccorso. Il tir, in regola con le normative sull’angolo cieco, è stato posto sotto sequestro, mentre si è in attesa anche dei risultati degli esami tossicologici del 24enne che, dopo l’arresto, è stato portato nel carcere di San Vittore, in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo. La salma della 34enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fondamentale l’analisi delle videocamere di sorveglianza

La Polizia Locale è arrivata al 24enne attraverso l’analisi della immagini di videosorveglianza. Dopo aver individuato il camion e averne seguito il percorso, i vigili sono risaliti al conducente che, al momento dell’incidente, era già al lavoro. Gli agenti della Polizia locale sono arrivati sul luogo dell’incidente allertati dal 118. Per la donna, di origini peruviane e residente a Milano, non c’è stato nulla da fare. La nonna, 59 anni, era sotto shock, ma – come i nipotini – ha riportato solo lievi escoriazioni.

La testimone: “Quest’incrocio è sempre stato pericolosissimo”

“Questo incrocio è sempre stato pericolosissimo, auto e camion sfrecciano veloci” – ha detto Cristina, una residente della palazzina di viale Serra che si trova proprio davanti all’incrocio con viale Scarampo -. È l’unico luogo per il quale abbiamo detto ai nostri figli di stare molto attenti. Non vanno a scuola in bici proprio a causa di questo incrocio”.

“Un camion lungo l’ha investita mentre stava attraversando con il verde, io ho urlato ma lui non si è fermato”, ha raccontato un uomo, originario della Romania, che avrebbe assistito all’impatto mortale tra il tir e la donna.

L’assessore alla sicurezza Gramelli: “Colpito e addolorato”

“Sono molto addolorato e colpito dall’incidente di cui è stata vittima la giovane donna e mamma dei due gemelli”, ha scritto sui social l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. “La nostra polizia locale si è attivata immediatamente per verificare la dinamica e risalire all’autore dell’investimento. L’attenzione alla sicurezza stradale e di chi è alla guida deve essere sempre massima per evitare di trasformare una giornata di sole in una tragedia”, ha aggiunto.

Domani il presidio su luogo incidente

Previsto per domani sera alle 19.30 un presidio dal titolo ‘Fermiamoci tutti’, lì all’incrocio tra Viale Scarampo e Viale Serra, a Milano, luogo in cui questa mattina è avvenuto l’incidente mortale. A organizzarlo gli attivisti per la sicurezza stradale di Città delle persone. “Ci troviamo per riflettere come comunità e per chiedere alle istituzioni di progettare e realizzare strade più sicure per tutte le persone. Porta un fiore, una candela e vieni con le tue bambine e bambini”, si legge in uno degli inviti diffusi sui social tramite anche la pagina Facebook ‘Sai che puoi?’.

La richiesta al Comune di Milano è di “indire una giornata di lutto cittadino e blocco totale del traffico sabato 21 o domenica 22 dicembre” perché “bisogna dare un segnale forte alla città”. “Qualsiasi numero di morti in strada che sia al di sopra dello zero è semplicemente troppo, per questo domani saremo al presidio di Città delle persone, a partire dalle 19.30, in viale Scarampo, angolo viale Serra”, annuncia il segretario del Pd milanese Alessandro Capelli. “Venire investiti mentre si attraversa la strada, sulle strisce pedonali con il passeggino, da un tir che nemmeno si ferma è semplicemente agghiacciante”, aggiunge Capelli.

