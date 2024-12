La giovane è stata colpita alla schiena, sul posto i carabinieri per i primi accertamenti

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla schiena oggi, lunedì, nel primo pomeriggio a Giussano (Monza-Brianza), ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30 nei pressi del centro commerciale Gran Giussano di via Prealpi, non è chiaro se all’interno o all’esterno del supermercato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu con automedica e ambulanza e i carabinieri per i primi accertamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata