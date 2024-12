foto di archivio

Nello schianto, avvenuto tra Calenzano e il bivio per la Direttissima verso Bologna, sono rimasti coinvolti un camion e 3 auto

Sull’autostrada A1, fra Calenzano e il bivio per la Direttissima verso Bologna, al chilometro 264, due persone sono morte in un incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 8 dicembre, e nel quale sono rimasti coinvolti un camion e tre auto. Altre sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e polizia stradale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il tratto autostradale, che era stato chiuso per permettere i soccorsi, è stato riaperto intorno alle 2.

