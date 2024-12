“La bara rappresenta i morti che già abbiamo avuto per Malagrotta e quelli che avremo, perché ci sono già dei rapporti della ENAS Lazio che dicono che questa zona avrà un incremento del 35% in più dei tumori, che è già altissimo nella nostra zona. Abbiamo già pagato un conto salatissimo in 50 anni”, lo ha detto Domenico Raza, presidente del comitato ‘Difendiamo Casal Selce’ spiegando perchè gli attivisti contrari al biodigestore hanno portato una bara in piazza, a Roma, in occasione della manifestazione di protesta contro l’amministrazione Gualtieri e la sua gestione del Giubileo 2025. Accanto alla bara, anche un occhio perché “il sindaco non ci vede. Noi invece lo vediamo benissimo e siamo qui per dirgli ‘sindaco apri gli occhi’, perché stai commettendo ‘razzismo ambientale’ nella nostra zona” ha concluso.

