Nel giorno in cui, nel cimitero di Bruzzano, si celebrano i funerali di Ramy Elgaml, il 19enne morto nella notte fra sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre in un incidente stradale in scooter mentre era inseguito dai carabinieri a Milano, sul luogo della tragedia sono stati devastati i fiori e gli striscioni che erano stati posti in memoria del giovane.

