La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden si è recata a Gesso, frazione del Comune di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. In Piazza Sant’Antonio è stato allestito un palco. Ad accogliere la First Lady diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra i quali il sindaco di Messina Federico Basile. “Mia figlia Ashley e io siamo appena state nella chiesa, una bellissima chiesa, dove abbiamo visto la registrazione del battesimo della mia bisnonna nel 1865”, ha ricordato Biden dal palco. La First Lady ha donato al comune un agrifoglio europeo, simile all’agrifoglio americano, l’albero simbolo dello Stato del Delaware, da cui Biden proviene.

“Spero veramente che questo albero rimanga forte per generazioni future, come simbolo di un legame duraturo fra Gesso e i suoi figli al di là dell’oceano. Che possano le nostre radici rimanere sempre forti e che possiamo crescere insieme”, ha spiegato Biden. Diversi dei presenti che affollavano la piazza sventolavano bandierine degli Stati Uniti. Tanti sono affacciati dai balconi, con bandiere a stelle e strisce e cartelli di benvenuto.

