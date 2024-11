Disagi a Milano per lo sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto dai sindacati. A seguito dell’ordinanza del Ministero dei Trasporti, la protesta è stata ridotta a 4 ore, ma per i pendolari che dovevano recarsi al lavoro con i mezzi pubblici il danno è rimasto. In molti hanno protestato, chiedendo che la legittima protesta trovi nuove formule.

ATM informa che nel capoluogo lombardo chiusa la linea M3 della metropolitana, ma precisa che “rimangono aperte tutte le altre linee. Alcune manifestazioni potrebbero rallentare o interrompere il servizio di tram, bus e filobus”.

