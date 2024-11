In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Università di Bologna ha organizzato una serie di eventi per continuare a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno. Tra gli ospiti anche Gino Cecchettin: “Voglio portare il messaggio principale che è la vita di Giulia, che era una vita fondata sull’amore, sull’altruismo, e sulla bontà. Infatti, la Fondazione, si basa su questi principi e dico a tutti i ragazzi: combattete le violenze, combattete con tutte le forze che avete ogni singola ingiustizia“, ha detto a margine dell’evento il padre della studentessa uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “Non cercate l’individualismo, ma cercate di contribuire anche alla società con la collaborazione: cercando di tendere la mano. A volte, bastano anche delle parole di incoraggiamento per far uscire qualcuno da una relazione che può essere pericolosa. Cercate di fare attenzione al linguaggio, mettetevi degli occhiali nuovi: provate ad ascoltare ogni singola espressione, anche su quelle che possono essere magari amichevoli ma che nascondono tanta violenza” ha continuato Cecchettin che poi ha spiegato l’obiettivo della sua Fondazione, presentata due giorni fa alla Camera: “Noi vorremmo davvero insegnare il valore del vivere in amore e pienezza, questo è l’aspetto fondamentale. Da qui, costruiremo una proposta didattica per entrare nelle scuole e far capire che ci sono modelli che alla lunga fanno male, che creano più danni che valore”.

