Un ragazzo di 20 anni è morto stamani in uno scontro frontale tra un’auto e un camion avvenuto lungo la strada provinciale 2 a Venegono Superiore, in provincia di Varese. Il conducente del camion, un uomo di 64 anni, ha riportato un trauma al volto e ad una gamba, venendo ricoverato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’auto infermieristica, ambulanza, Vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi.

