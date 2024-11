Il collasso dell'abitazione sarebbe dovuto a una fuga di gas. La donna non sarebbe in gravi condizioni

Una donna di 62 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo il crollo di un’abitazione che si è verificato sabato poco dopo le 13 a Fiumicino, Roma. Il crollo sarebbe avvenuto per una fuga di gas. La donna non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La donna è stata trasportata con eliambulanza all’ospedale Gemelli.

