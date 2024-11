I carabinieri non lo hanno ancora identificato: la morte dell'uomo risalirebbe a inizio ottobre

È ancora senza nome il cadavere rinvenuto sul greto del Po, all’altezza del Comune di Isola Sant’Antonio, nei pressi di Tortona, in provincia di Alessandria, lo scorso 9 novembre. I carabinieri, che stanno verificando le segnalazioni di tutte le persone scomparse negli ultimi mesi, in Piemonte e non solo, hanno diffuso alcuni dettagli che possono essere utili all’identificazione.

Le amputazioni, il tatuaggio e la maglietta

Sul corpo dell’uomo, fortemente degradato dalla permanenza in acqua, sono stati identificati segni di amputazione delle gambe che, per i carabinieri di Alessandria, sono verosimilmente riconducibili a un intervento chirurgico, un tatuaggio sull’avambraccio sinistro da cui si desume il nome “Erik” e una maglietta su cui è riprodotto un teschio inserito in un triangolo sui cui lati è ripetuta la parola “Danger”.

Dai primi accertamenti, la morte dell’uomo dovrebbe risalire almeno agli inizi del mese di ottobre. I Carabinieri stanno estendendo le ricerche a tutte le persone scomparse negli ultimi mesi e in tutto il Piemonte, senza tralasciare alcuna segnalazione proveniente anche da altre regioni o relativa a tempi più remoti.

