I manifestanti scrivono con spray 'Free Palestine Lebanon'. Crosetto: "Eversivi"

Blitz mercoledì mattina degli attivisti pro Palestina di Intifada Studentesca nella sede di Leonardo in corso Francia a Torino. Il gruppo, composto da circa 50-60 persone, è entrato nell’androne dello stabilimento con striscioni e con un piccolo corteo, vergando con dello spray rosso la scritta ‘Free Palestine Lebanon’ sulla strada davanti al cancello. I manifestanti sono stati fatti uscire dallo stabile dai poliziotti della questura di Torino intervenuti nella immediatezza dell’azione dimostrativa che è durata circa mezz’ora.

Crosetto: “Sedicenti manifestanti pro Palestina pericolosi eversivi”

“In questo momento dei sedicenti manifestanti pro Palestina, sono entrati negli uffici di Leonardo Aeronautica in corso Francia a Torino e stanno distruggendo ed imbrattandoli. Negli uffici era in corso un’importante riunione anche con personale della Difesa. Queste persone vanno trattate per ciò che sono, pericolosi eversivi, e non vezzeggiati come è accaduto a Bologna. I delinquenti non hanno colore politico, sono delinquenti e basta”, il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X.

