Le immagini del dinosauro con indosso il tradizionale maglione

Il Museo di Storia Naturale di Londra ha ufficialmente svelato il maglione di Natale 2024 che vestirà il suo celebre Tyrannosaurus Rex animatronico a grandezza naturale. Questa tradizione annuale, molto amata dai visitatori, unisce divertimento e sensibilizzazione, portando un tocco festivo e consapevole all’inizio delle celebrazioni natalizie.

Quest’anno, il T-Rex sfoggerà un maglione definito “sostenibile”, in linea con l’impegno del museo verso la promozione della responsabilità ambientale. La scelta di usare materiali eco-friendly per il maglione trasmette un messaggio importante, puntando a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di pratiche sostenibili in un periodo dell’anno spesso dominato dal consumismo.

L’idea di questa iniziativa nasce durante l’emergenza Covid, un momento difficile per il museo che ha visto un drastico calo dei visitatori. Originariamente, il progetto prevedeva la creazione di maglioni per le persone, come misura per fronteggiare le perdite economiche degli anni di pandemia. Oggi, quella stessa idea è evoluta in un’attrazione gioiosa e significativa, capace di unire tradizione e sostenibilità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata