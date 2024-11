Tutta la famiglia Tramontano in tribunale a Milano con indosso una spilla con la foto di Giulia, la 29enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Alessandro Impagnatiello. In aula nel giorno della requisitoria dei pm ci sono i genitori e i fratelli Mario e Chiara. La procura ha chiesto l’ergastolo per l’ex barman. Giulia Tramontano era incinta di sette mesi del figlio che avrebbe chiamato Thiago quando è stata uccisa da Impagnatiello.

